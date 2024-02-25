В Кропивницком раздались взрывы

В воскресенье, 25 февраля, в Кропивницком были слышны звуки взрывов. В Кировоградской области в 17:56 была объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщают мониторинговые каналы и местные медиа.

"В Кропивницком прогремел взрыв, сообщают корреспонденты "Суспільне", — говорится в сообщении медиа.

Следует заметить, что в ряде областей была объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения баллистического вооружения. ПС ВСУ сообщили об опасности: "Кропивницкий, Кривой Рог – до укрытия".

Глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович подтвердил, что во время воздушной тревоги в Кропивницком районе были слышны звуки взрывов. Впрочем, деталей не сообщил. По его словам, информация о последствиях уточняется.

Как сообщалось, 25 февраля россияне атаковали село Широкое в Запорожской области. В результате удара один человек погиб. Трое раненых.

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