Сможет ли Россия захватить Донбасс в этом году: ответ Буданова

Армия Российской Федерации не сможет в 2024 году реализовать свою цель и полностью захватить Донецкую и Луганскую области.

Об этом заявил начальник украинского Главного управления разведки Кирилл Буданов.

"Стратегическая цель Российской Федерации не изменилась. Первое – уничтожение украинской государственности. То есть операция по демонтажу государственности. То, что они начинали. Они поняли, что военным путем это не удастся, пытаются достичь другими путями", — рассказал главный военный разведчик.

По его словам, в военном плане у захватчиков на нынешний, 2024 год, единственная цель. Речь идет о полной оккупации украинского Донбасса.

"Они уже два года пытаются ее выполнить, но так и не выполнили: выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей, удержать то, что есть. За 2022-й и 2023-й они этого не смогли сделать. В 2024-м так же не смогут", — подчеркнул Кирилл Буданов.

Напомним, в Латвии было заявлено о наступлении российской армии. Так, командующий Земессардзе, бригадный генерал Каспарс Пуданс считает, что скорые наступательные маневры армии РФ маловероятны, потому что у нее нет огромных ресурсов. Впрочем, Москва попытается использовать нынешнюю слабость Украины в своих интересах.

Читайте также: