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Лидер группы "Антитела" Тарас Тополя честно ответил, вернется ли на фронт

Лидер группы "Антитела" Тарас Тополя честно ответил, вернется ли на фронт

Тарас Тополя / Фото: instagram.com/tarastopolia

Также артист прокомментировал хейт в сторону военных песен коллектива.

Украинский певец, фронтмен группы "Антитела" Тарас Тополя честно признался, вернется ли снова воевать на фронт.

Участники коллектива служили парамедиками на передовой, однако в августе 2022 года их демобилизовали. Тарас Тополя честно признался, что на фронте приходится сталкиваться с ужасными вещами, так что у него нет желания туда снова возвращаться. Впрочем, если Главнокомандующий ВСУ Сырский откомандирует группу "Антитела" на передовую, то они, конечно же, пойдут воевать.

Группа
Группа "Антитела"

"Фронт — это не прогулка, или какой-то кураж. Это пот, кровь, слезы, боль, потеря побратимов, ранения, грязь, мат, победы и поражения. У меня нет того характера, чтобы я добровольно хотел туда вернуться. А если нас назад откомандирует на передовую господин Сырский, то мы скажем "да" и отправимся на ноль. Мы военнослужащими были и остаемся ими", — высказался Тополя на шоу "Ближче до зірок".

Исполнитель также прокомментировал хейт в сторону военных песен "Антител", а особенно касательно трека "Фортеця Бахмут". Артист дал ясно понять, что ему на это вообще все равно.

Тарас Тополя / ©
Тарас Тополя

"Это их дела, у нас демократическая страна. Мне пох*й, кто и что говорит о группе. Я самодостаточный, эгоистический, эгоцентричный и уверенный в себе человек. У меня есть несколько людей, чье мнение для меня реально важно", — прокомментировал певец.

Напомним, недавно исполнитель Виталий Козловский на архивных фото показал, как проходила его служба на фронте. Артиста мобилизовали летом прошлого года.

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