Лидер группы "Антитела" Тарас Тополя честно ответил, вернется ли на фронт

Украинский певец, фронтмен группы "Антитела" Тарас Тополя честно признался, вернется ли снова воевать на фронт.

Участники коллектива служили парамедиками на передовой, однако в августе 2022 года их демобилизовали. Тарас Тополя честно признался, что на фронте приходится сталкиваться с ужасными вещами, так что у него нет желания туда снова возвращаться. Впрочем, если Главнокомандующий ВСУ Сырский откомандирует группу "Антитела" на передовую, то они, конечно же, пойдут воевать.

Группа "Антитела"

"Фронт — это не прогулка, или какой-то кураж. Это пот, кровь, слезы, боль, потеря побратимов, ранения, грязь, мат, победы и поражения. У меня нет того характера, чтобы я добровольно хотел туда вернуться. А если нас назад откомандирует на передовую господин Сырский, то мы скажем "да" и отправимся на ноль. Мы военнослужащими были и остаемся ими", — высказался Тополя на шоу "Ближче до зірок".

Исполнитель также прокомментировал хейт в сторону военных песен "Антител", а особенно касательно трека "Фортеця Бахмут". Артист дал ясно понять, что ему на это вообще все равно.

Тарас Тополя

"Это их дела, у нас демократическая страна. Мне пох*й, кто и что говорит о группе. Я самодостаточный, эгоистический, эгоцентричный и уверенный в себе человек. У меня есть несколько людей, чье мнение для меня реально важно", — прокомментировал певец.

Напомним, недавно исполнитель Виталий Козловский на архивных фото показал, как проходила его служба на фронте. Артиста мобилизовали летом прошлого года.

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