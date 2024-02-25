Лідер гурту "Антитіла" Тарас Тополя чесно відповів, чи повернеться на фронт

Український співак, фронтмен гурту "Антитіла" Тарас Тополя чесно зізнався, чи повернеться знову воювати на фронт.

Учасники колективу служили парамедиками на передовій, однак у серпні 2022 року їх демобілізували. Тарас Тополя чесно зізнався, що на фронті доводиться стикатися з жахливими речами, тож у нього немає бажання туди знову повертатися. Утім, якщо Головнокомандувач ЗСУ Сирський відкомандирує гурт "Антитіла" на передову, то вони, звісно ж, підуть воювати.

Гурт "Антитіла"

"Фронт — це не прогулянка, чи якийсь кураж. Це піт, кров, сльози, біль, втрата побратимів, поранення, бруд, матюки, перемоги й поразки. У мене немає того характеру, щоб я добровільно хотів туди повернутися. А якщо нас назад відкомандирує на передову пан Сирський, то ми скажемо "так" і вирушимо на нуль. Ми військовослужбовцями були й залишаємося ними", - висловився Тополя на шоу "Ближче до зірок".

Виконавець також прокоментував хейт у бік воєнних пісень "Антитіл", а особливо щодо треку "Фортеця Бахмут". Артист дав чітко зрозуміти, що йому на це взагалі байдуже.

Тарас Тополя

"Це їхні справи, у нас демократична країна. Мені пох*й, хто і що говорить про гурт. Я самодостатня, егоїстична, егоцентрична і впевнена у собі людина. У мене є декілька людей, чия думка для мене реально важлива", - прокоментував співак.

Нагадаємо, нещодавно виконавець Віталій Козловський на архівних фото показав, як минала його служба на фронті. Артиста мобілізували влітку минулого року.

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