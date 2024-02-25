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Лідер гурту "Антитіла" Тарас Тополя чесно відповів, чи повернеться на фронт

Лідер гурту "Антитіла" Тарас Тополя чесно відповів, чи повернеться на фронт

Тарас Тополя / Фото: instagram.com/tarastopolia

Також артист прокоментував хейт у бік воєнних пісень колективу.

Український співак, фронтмен гурту "Антитіла" Тарас Тополя чесно зізнався, чи повернеться знову воювати на фронт.

Учасники колективу служили парамедиками на передовій, однак у серпні 2022 року їх демобілізували. Тарас Тополя чесно зізнався, що на фронті доводиться стикатися з жахливими речами, тож у нього немає бажання туди знову повертатися. Утім, якщо Головнокомандувач ЗСУ Сирський відкомандирує гурт "Антитіла" на передову, то вони, звісно ж, підуть воювати.

Гурт
Гурт "Антитіла"

"Фронт — це не прогулянка, чи якийсь кураж. Це піт, кров, сльози, біль, втрата побратимів, поранення, бруд, матюки, перемоги й поразки. У мене немає того характеру, щоб я добровільно хотів туди повернутися. А якщо нас назад відкомандирує на передову пан Сирський, то ми скажемо "так" і вирушимо на нуль. Ми військовослужбовцями були й залишаємося ними", - висловився Тополя на шоу "Ближче до зірок".

Виконавець також прокоментував хейт у бік воєнних пісень "Антитіл", а особливо щодо треку "Фортеця Бахмут". Артист дав чітко зрозуміти, що йому на це взагалі байдуже.

Тарас Тополя / ©
Тарас Тополя

"Це їхні справи, у нас демократична країна. Мені пох*й, хто і що говорить про гурт. Я самодостатня, егоїстична, егоцентрична і впевнена у собі людина. У мене є декілька людей, чия думка для мене реально важлива", - прокоментував співак.

Нагадаємо, нещодавно виконавець Віталій Козловський на архівних фото показав, як минала його служба на фронті. Артиста мобілізували влітку минулого року.

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