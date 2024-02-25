У ЗСУ розкрили втрати армії РФ за тиждень

Армія РФ продовжує зазнавати втрат.
За тиждень ворог позбувся 7390 знищених окупантів та 1154 одиниці озброєння та військової техніки.
Про це повідомив генерал-лейтенант Олександр Павлюк, командувач Сухопутних військ Збройних Сил України.
Суттєвих втрат зазнала військова техніка росіян:
- 55 танків
- 243 бойових броньованих машини
- 272 артилерійських системи
- 15 РСЗВ
- 10 установок ППО
- 275 одиниць автотехніки
- 38 одиниць спецтехніки
"Окрім цього, нашими захисниками знищено 5 літаків, 9 крилатих ракет та 232 БпЛА", – підсумував Павлюк.
Нагадаємо, російська армія за минулу добу втратила понад 800 людей особового складу.
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