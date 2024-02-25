Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У ЗСУ розкрили втрати армії РФ за тиждень

У ЗСУ розкрили втрати армії РФ за тиждень

Втрати РФ / Фото: Associated Press

Армія РФ продовжує зазнавати втрат.

За тиждень ворог позбувся 7390 знищених окупантів та 1154 одиниці озброєння та військової техніки. 

Про це повідомив генерал-лейтенант Олександр Павлюк, командувач Сухопутних військ Збройних Сил України.

Суттєвих втрат зазнала військова техніка росіян:

  • 55 танків
  • 243 бойових броньованих машини
  • 272 артилерійських системи
  • 15 РСЗВ
  • 10 установок ППО
  • 275 одиниць автотехніки
  • 38 одиниць спецтехніки

"Окрім цього, нашими захисниками знищено 5 літаків, 9 крилатих ракет та 232 БпЛА", – підсумував Павлюк.

Нагадаємо, російська армія за минулу добу втратила понад 800 людей особового складу.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Наступна публікація