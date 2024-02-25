ЗСУ "задвохсотили" понад 800 росіян: Генштаб повідомив деталі

Росіяни також втратили техніку.
Російська армія за минулу добу втратила понад 800 людей особового складу.
Про це повідомив Генштаб.
Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 25.02.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 409820 (+810) осіб
- танків ‒ 6542 (+8)
- бойових броньованих машин ‒ 12441 (+16)
- артилерійських систем – 9981 (+29)
- РСЗВ – 999
- засоби ППО ‒ 684
- літаків – 340
- гелікоптерів – 325
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7681 (+22)
- крилаті ракети ‒ 1907 (+2)
- кораблі/катери ‒ 25
- підводні човни - 1
- автомобільної техніки та автоцистерн – 13011 (+23)
- спеціальна техніка ‒ 1578 (+2)
Раніше повідомлялося, що армія Росії зазнала колосальних втрат під час повномасштабного вторгнення до України, як у живій силі так і військовій техніці. Втрати вважаються наймасштабнішими не лише в історії РФ, а й СРСР після Другої світової війни.
Рекордним показником втрат особового складу в росіян за два роки повномасштабної війни проти України став грудень 2023 року – 29 970 осіб. Другим за кількістю знищених окупантів був листопад 2023 року – 28 550, третім – січень 2024 року – 26 220.