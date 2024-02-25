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ЗСУ "задвохсотили" понад 800 росіян: Генштаб повідомив деталі

ЗСУ "задвохсотили" понад 800 росіян: Генштаб повідомив деталі

Удар по окупантах під Волновахою / Фото: ТСН.ua

Росіяни також втратили техніку.

Російська армія за минулу добу втратила понад 800 людей особового складу.

Про це повідомив Генштаб.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 25.02.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 409820 (+810) осіб
  • танків  ‒ 6542 (+8) 
  • бойових броньованих машин  ‒ 12441 (+16) 
  • артилерійських систем – 9981 (+29) 
  • РСЗВ – 999 
  • засоби ППО ‒ 684
  • літаків  – 340 
  • гелікоптерів – 325 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7681 (+22)
  • крилаті ракети ‒ 1907 (+2)
  • кораблі/катери ‒ 25 
  • підводні човни - 1 
  • автомобільної техніки та автоцистерн  – 13011 (+23) 
  • спеціальна техніка ‒ 1578 (+2)

Раніше повідомлялося, що армія Росії зазнала колосальних втрат під час повномасштабного вторгнення до України, як у живій силі так і військовій техніці. Втрати вважаються наймасштабнішими не лише в історії РФ, а й СРСР після Другої світової війни.  

Рекордним показником втрат особового складу в росіян за два роки повномасштабної війни проти України став грудень 2023 року – 29 970 осіб. Другим за кількістю знищених окупантів був листопад 2023 року – 28 550, третім – січень 2024 року – 26 220.

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