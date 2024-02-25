ЗСУ "задвохсотили" понад 800 росіян: Генштаб повідомив деталі

Російська армія за минулу добу втратила понад 800 людей особового складу.

Про це повідомив Генштаб.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 25.02.24 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 409820 (+810) осіб

танків ‒ 6542 (+8)

бойових броньованих машин ‒ 12441 (+16)

артилерійських систем – 9981 (+29)

РСЗВ – 999

засоби ППО ‒ 684

літаків – 340

гелікоптерів – 325

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7681 (+22)

крилаті ракети ‒ 1907 (+2)

кораблі/катери ‒ 25

підводні човни - 1

автомобільної техніки та автоцистерн – 13011 (+23)

спеціальна техніка ‒ 1578 (+2)

Раніше повідомлялося, що армія Росії зазнала колосальних втрат під час повномасштабного вторгнення до України, як у живій силі так і військовій техніці. Втрати вважаються наймасштабнішими не лише в історії РФ, а й СРСР після Другої світової війни.

Рекордним показником втрат особового складу в росіян за два роки повномасштабної війни проти України став грудень 2023 року – 29 970 осіб. Другим за кількістю знищених окупантів був листопад 2023 року – 28 550, третім – січень 2024 року – 26 220.

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