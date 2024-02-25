ВСУ "задвохсотили" более 800 россиян: Генштаб сообщил детали

Россияне также потеряли технику.
Российская армия за минувшие сутки потеряла более 800 человек личного состава.
Об этом сообщил Генштаб.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 25.02.24 ориентировочно составили:
- личного состава – около 409820 (+810) человек
- танков ‒ 6542 (+8)
- боевых бронированных машин ‒ 12441 (+16)
- артиллерийских систем – 9981 (+29)
- РСЗО – 999
- средства ПВО ‒ 684
- самолетов – 340
- вертолетов – 325
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 7681 (+22)
- крылатые ракеты ‒ 1907 (+2)
- корабли/катера ‒ 25
- подводные лодки — 1
- автомобильной техники и автоцистерн – 13011 (+23)
- специальная техника ‒ 1578 (+2)
Ранее сообщалось, что армия России понесла колоссальные потери во время полномасштабного вторжения в Украину, как в живой силе, так и военной технике. Утраты считаются самыми масштабными не только в истории РФ, но и СССР после Второй мировой войны.
Рекордным показателем потерь личного состава у россиян за два года полномасштабной войны против Украины стал декабрь 2023 – 29 970 человек. Вторым по количеству уничтоженных оккупантов был ноябрь 2023 — 28 550, третьим — январь 2024 — 26 220.