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ВСУ "задвохсотили" более 800 россиян: Генштаб сообщил детали

ВСУ "задвохсотили" более 800 россиян: Генштаб сообщил детали

Удар по оккупантам под Волновахой / Фото: ТСН.ua

Россияне также потеряли технику.

Российская армия за минувшие сутки потеряла более 800 человек личного состава.

Об этом сообщил Генштаб.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 25.02.24 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 409820 (+810) человек
  • танков ‒ 6542 (+8)
  • боевых бронированных машин ‒ 12441 (+16)
  • артиллерийских систем – 9981 (+29)
  • РСЗО – 999
  • средства ПВО ‒ 684
  • самолетов – 340
  • вертолетов – 325
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 7681 (+22)
  • крылатые ракеты ‒ 1907 (+2)
  • корабли/катера ‒ 25
  • подводные лодки — 1
  • автомобильной техники и автоцистерн – 13011 (+23)
  • специальная техника ‒ 1578 (+2)

Ранее сообщалось, что армия России понесла колоссальные потери во время полномасштабного вторжения в Украину, как в живой силе, так и военной технике. Утраты считаются самыми масштабными не только в истории РФ, но и СССР после Второй мировой войны.

Рекордным показателем потерь личного состава у россиян за два года полномасштабной войны против Украины стал декабрь 2023 – 29 970 человек. Вторым по количеству уничтоженных оккупантов был ноябрь 2023 — 28 550, третьим — январь 2024 — 26 220.

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