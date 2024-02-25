ВСУ "задвохсотили" более 800 россиян: Генштаб сообщил детали

Российская армия за минувшие сутки потеряла более 800 человек личного состава.

Об этом сообщил Генштаб.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 25.02.24 ориентировочно составили:

личного состава – около 409820 (+810) человек

танков ‒ 6542 (+8)

боевых бронированных машин ‒ 12441 (+16)

артиллерийских систем – 9981 (+29)

РСЗО – 999

средства ПВО ‒ 684

самолетов – 340

вертолетов – 325

БПЛА оперативно-тактического уровня – 7681 (+22)

крылатые ракеты ‒ 1907 (+2)

корабли/катера ‒ 25

подводные лодки — 1

автомобильной техники и автоцистерн – 13011 (+23)

специальная техника ‒ 1578 (+2)

Ранее сообщалось, что армия России понесла колоссальные потери во время полномасштабного вторжения в Украину, как в живой силе, так и военной технике. Утраты считаются самыми масштабными не только в истории РФ, но и СССР после Второй мировой войны.

Рекордным показателем потерь личного состава у россиян за два года полномасштабной войны против Украины стал декабрь 2023 – 29 970 человек. Вторым по количеству уничтоженных оккупантов был ноябрь 2023 — 28 550, третьим — январь 2024 — 26 220.

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