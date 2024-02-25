Россияне давят на Марьинском направлении: как прошли сутки на фронте

За прошедшие сутки на фронте произошло 84 боевых столкновения.

Об этом сообщил Генштаб.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная ситуация остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, осуществляет диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

На Купянском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не совершал.

На Лиманском направлении нашими воинами отражены три атаки противника в районе населенного пункта Терны Донецкой области.

На Бахмутском направлении силами обороны отражены 13 атак противника в районах населенных пунктов Ивановское, Клещиевка, Андреевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 14 атак врага в районах населенных пунктов Ласточкино, Северное, Первомайское и Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении силы обороны продолжают удерживать врага в районе Новомихайловки Донецкой области, где враг 39 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Новопавловском направлении нашими воинами отражена одна атака противника в районе южнее Золотой Нивы Донецкой области.

На Запорожском направлении силами обороны отражены пять атак противника в районе населенного пункта Роботино Запорожской области.

На Херсонском направлении Силы обороны продолжают удержание позиций и отражение штурмов оккупационных войск.

Потери врага

Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. За прошедшие сутки противник совершил 2 безуспешных штурма позиций наших войск на левобережье Днепра.

В то же время наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

В течение суток авиация сил обороны нанесла удары по 13 районам сосредоточения личного состава противника. Также нашими защитниками уничтожены две ракеты Х-31 и четыре разведывательных БпЛА.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 радиолокационной станции и 2 районам сосредоточения личного состава противника.

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