Росіяни тиснуть на Мар'їнському напрямку: як минула доба на фронті

Протягом минулої доби на фронті відбулося 84 бойових зіткнення.

Про це повідомив Генштаб.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна ситуація залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, здійснює диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.

На Куп’янському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито три атаки противника в районі населеного пункту Терни Донецької області.

На Бахмутському напрямку силами оборони відбито 13 атак противника в районах населених пунктів Іванівське, Кліщіївка, Андріївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 14 атак ворога в районах населених пунктів Ласточкине, Сєверне, Первомайське та Невельське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районі Новомихайлівки Донецької області, де ворог 39 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Новопавлівському напрямку нашими воїнами відбито одну атаку противника в районі південніше Золотої Ниви Донецької області.

На Запорізькому напрямку силами оборони відбито п'ять атак противника в районі населеного пункту Роботине Запорізької області.

На Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують утримання позицій та відбиття штурмів окупаційних військ.

Втрати ворога

Незважаючи на значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Протягом минулої доби противник здійснив 2 безуспішних штурми позицій наших військ на лівобережжі Дніпра.

Водночас наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Протягом доби авіація сил оборони завдала ударів по 13 районах зосередження особового складу противника. Також нашими захисниками знищено дві ракети Х-31 та 4 розвідувальні БпЛА.

Підрозділами ракетних військ нанесено ураження по 1 радіолокаційній станції та 2 районах зосередження особового складу противника.

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