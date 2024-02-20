Жданов объяснил, в каком случае самолеты F-16 могут не помочь Украине

Западные современные истребители F-16 могут быть уже весной в Украине.

Американские самолеты F-16 могут существенно повлиять на ход боевых действий в Украине. Впрочем, при отсутствии необходимого вооружения у сухопутных войск их появление сыграет роль только для оборонной стратегии.

Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов, передает "Телеграф".

"Самолеты без танков победить нам не помогут", - сказал он.

По словам эксперта, в случае если в ближайшее время на Западе не начнут наращивать темпы и объемы военной помощи Украине, то не исключено, что сохранится опасная тенденция потери территорий.

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"Дефицит техники в ВСУ обусловлен не физической несостоятельностью партнеров передать ее, а отсутствием политической воли. В США на складах стоят 4 тысячи танков Abrams. Что мешает президенту без всяких финансирований и изменения законов распорядиться О передаче их Украине? Соответствующие механизмы существуют", - заявил Жданов.

Проблемы с вооружением в РФ

Он отметил, что сложности с вооружением возникают и у России. В частности, у окупантов наблюдается стагнация военно-промышленного комплекса, а в ближайшие месяцы специалисты ожидают начало рецессии.

"Они уже сейчас восстанавливают танки Т-55 и все идет к тому, что мы увидим на поле боя Т-34. Наблюдается тенденция снижения качества, ухудшения тактико-технических характеристик техники и вооружения", — сказал Жданов.

Напомним, что западные партнеры готовы передать Украине F-16. Речь шла даже о том, что истребители могут появиться на территории нашего государства в июне, однако оценивать сроки сложно.

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