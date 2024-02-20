Блокирование границы: где поляки остановили движение всех видов транспорта

На некоторых КПП протестующие пропускают грузовики с гуманитаркой.

Польские протестующие приступили к более жесткому ограничению движения транспортных средств на границе с Украиной. Ситуация на КПП затруднена.

Что происходит на границах, сообщили в пресс-службе ГНСУ.

На пункте пропуска "Медика-Шегини" польские фермеры полностью заблокировали движение грузовиков через границу. Срок завершения такого блокирования забастовщики не сообщают, отмечают в Госпогранслужбе.

Возле пункта пропуска "Долгобычев-Угринов" протестующие планируют перекрыть движение для всех видов транспорта до 17:00 вторника, 20 февраля.

На КПП "Зосин-Устилуг" сегодня с 13:00 до 16:00 протестующие намерены ограничить движение автобусов, грузовых и легковых транспортных средств в обоих направлениях. Пропускают только фуры с гуманитарной помощью.

До 21:00 20 февраля возле "Корчевая-Краковец" протестующие планируют блокировать движение грузовиков на выезд из Польши, кроме перевозящих критические грузы. Отмечается, что автобусы, микроавтобусы, легковые автомобили в оба направления смогут двигаться беспрепятственно.

На направлении "Хребенное-Рава-Русская" бастующие с 13:00 20 февраля полностью заблокировали движение в обоих направлениях всех категорий транспортных средств, кроме тех, которые везут важные грузы и гуманитарную помощь.

Между тем до 19:00 организаторы протеста намерены полностью заблокировать движение грузовиков в обоих направлениях на пункте пропуска "Дорохуск-Ягодин".

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Как сообщалось, ситуация на украинско-польской границе остается непростой. Кроме блокирования грузовиков, польские фермеры не пропускают военные грузы для ВСУ и пытались блокировать железную дорогу, а также своими действиями затрудняют движение рейсовых автобусов.

Сегодня, 20 февраля, поляки на границе напали на поезд и с радостью высыпали украинское зерно из вагона. Так, протестующие перекрыли железную дорогу вблизи пункта пропуска "Медика-Шегини".

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