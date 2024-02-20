Блокування кордону: де поляки зупинили рух усіх видів транспорту

На деяких КПП протестувальники пропускають вантажівки з гуманітаркою.

Польські протестувальники розпочали більш жорстке обмеження руху транспортних засобів на кордоні з Україною. Ситуація на КПП ускладнена.

Що відбувається на кордонах, повідомили у пресслужбі ДПСУ.

На пункті пропуску "Медика-Шегині" польські фермери повністю заблокували рух вантажівок через кордон. Термін завершення такого блокування страйкарі не повідомляють, наголошують у Держприкордонслужбі.

Біля пункту пропуску "Долгобичув-Угринів" протестувальники планують перекрити рух для усіх видів транспорту до 17.00 вівторка, 20 лютого.

На КПП "Зосін-Устилуг" сьогодні від 13.00 до 16:00 протестувальники мають намір обмежити рух автобусів, вантажних та легкових транспортних засобів в обидвох напрямках. Пропускатимуть лише фури з гуманітарною допомогою.

До 21.00 20 лютого біля "Корчова-Краківець" протестувальники планують блокувати рух вантажівок на виїзд з Польщі, крім тих, що перевозять критичні вантажі.Зазначається. що автобуси, мікроавтобуси, легкові автомобілі в обидва напрямки зможуть рухатися безперешкодно.

На напрямку "Гребене-Рава-Руська" страйкарі від 13.00 20 лютого повністю заблокували рух в обох напрямках всіх категорій транспортних засобів, крім тих, які везуть критично важливі вантажі та гуманітарну допомогу.

Тим часом до 19.00 організатори протесту мають намір повністю заблокувати рух вантажівок в обидвох напрямках на пункті пропуску "Дорогуськ-Ягодин".

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Як повідомлялося, наразі ситуація на українсько-польському кордоні залишається непростою. Крім блокування вантажівок, польські фермери не пропускають воєнні вантажі для ЗСУ та намагалися блокувати залізницю, а також своїми діями вони ускладнюють рух рейсових автобусів.

Зокрема, сьогодні, 20 лютого, поляки на кордоні напали на потяг та із радістю висипали українське зерно із вагона. Так, протестувальники перекрили залізницю поблизу пункту пропуску "Медика-Шегині".

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