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За два роки повномасштабної війни найбільше допомоги ЗСУ надали компанії Нова Пошта, Kernel та Епіцентр

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За два роки повномасштабної війни найбільше допомоги ЗСУ надали компанії Нова Пошта, Kernel та Епіцентр

Українські військові на бронетехніці на околиці Авдіївки / Фото: Getty Images

Нова Пошта, Kernel та Епіцентр надали найбільше військової і гуманітарної допомоги з моменту повномасштабного вторгнення серед приватних компаній України.

Рейтинг опублікувало видання NV Бізнес на базі інформації, наданої більше як півсотнею українських бізнесів.

Нова Пошта надала 2,75 млрд грн, Kernel — 2,038 млрд грн, Епіцентр — 2 млрд грн. У топ-5 також потрапили оператори мобільного зв’язку Київстар із 1,8 млрд грн та Vodafone — 1,7 млрд грн.

Лідером серед бізнес-груп став холдинг СКМ Ріната Ахметова — сумарно всі бізнеси і фонди бізнесмена задонатили 7,6 млрд грн. На другому місці — бізнес та фонди Віктора Пінчука із 5,77 млрд грн. Третім став Фонд Петра Порошенко — сума допомоги якого перевищила 4 млрд грн.

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NV Бізнес надіслав запити близько 80 найбільшим компаніям України з 15 галузей із запитанням: скільки коштів вони виділили для ЗСУ і на гуманітарні потреби з моменту повномасштабного російського вторгнення. Свої відповіді надіслали 52 компанії. Сумарно компанії, які відповіли на запит, виділили на ЗСУ та гуманітарні потреби біля 48 млрд грн

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