Буданов назвав найбільш проблемний напрямок на фронті

Буданов наголосив, що стратегічна мета РФ не змінилася.
Станом на зараз проблемним напрямком на фронті є Авдіївський.
Про це керівник ГУР МО сказав на форумі "Україна. Рік 2024" у неділю, 25 лютого.
"Із Куп'янським напрямком немає проблем. Там проблеми із Авдіївським напрямком. Із Куп'янським - це відлуння оцих експертів, які, не розуміючи усю ситуацію, говорять", - відповів він на запитання журналіста.
Буданов наголосив, що стратегічна мета РФ не змінилася. Путін хоче вийти на адмінкордони Луганської та Донецької областей та утримати уже окуповані території.
"Перше: знищення української державності, тобто операція по демонтажу державності. Те що вони починали ( у лютому 2022 року - ред.). Вони зрозуміли, що військовим шляхом їи це не вдасться, тому пробують іншими шляхами. А військова у них єдина мета, і вони уже 2 роки намагаються виконати. Це вийти на адмінкордони Донецької та Луганської областей і утримати те, що є", - сказав він.
Нагадаємо, нардепка Тетянова Устинова висловила таку думку, що Україна має "високі шанси" втратити Харків.
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