Буданов назвал наиболее проблемное направление на фронте

По состоянию на сегодняшний день проблемным направлением на фронте есть Авдеевское.

Об этом руководитель ГУР МО сказал на форуме "Украина. Год 2024" в воскресенье, 25 февраля.

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"С Купянским направлением нет проблем. Там проблемы с Авдеевским направлением. С Купянским — это эхо этих экспертов, которые, не понимая всю ситуацию, говорят", — ответил он на вопросы журналиста.

Буданов подчеркнул, что стратегическая цель РФ не изменилась. Путин хочет выйти на админграницы Луганской и Донецкой областей и удержать оккупированные территории.

"Первое: уничтожение украинской государственности, то есть операция по демонтажу государственности. То, что они начинали (в феврале 2022 года — ред.). Они поняли, что военным путем ее это не удастся, поэтому пробуют другими путями. А военная у них единственная цель, и они уже 2 года пытаются выполнить. Это выйти на админграницы Донецкой и Луганской областей и удержать то, что есть", — сказал он.

Напомним, нардепка Татьянова Устинова выразила такое мнение, что у Украины "высокие шансы" потерять Харьков.

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