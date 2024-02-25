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Буданов назвал наиболее проблемное направление на фронте

Буданов назвал наиболее проблемное направление на фронте

Начальник ГУР Кирилл Буданов/Скриншот

Буданов подчеркнул, что стратегическая цель РФ не изменилась.

По состоянию на сегодняшний день проблемным направлением на фронте есть Авдеевское.

Об этом руководитель ГУР МО сказал на форуме "Украина. Год 2024" в воскресенье, 25 февраля.

"С Купянским направлением нет проблем. Там проблемы с Авдеевским направлением. С Купянским — это эхо этих экспертов, которые, не понимая всю ситуацию, говорят", — ответил он на вопросы журналиста.

Буданов подчеркнул, что стратегическая цель РФ не изменилась. Путин хочет выйти на админграницы Луганской и Донецкой областей и удержать оккупированные территории.

"Первое: уничтожение украинской государственности, то есть операция по демонтажу государственности. То, что они начинали (в феврале 2022 года — ред.). Они поняли, что военным путем ее это не удастся, поэтому пробуют другими путями. А военная у них единственная цель, и они уже 2 года пытаются выполнить. Это выйти на админграницы Донецкой и Луганской областей и удержать то, что есть", — сказал он.

Напомним, нардепка Татьянова Устинова выразила такое мнение, что у Украины "высокие шансы" потерять Харьков.

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