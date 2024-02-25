Буданов назвал причину смерти Навального

Кирилл Буданов прокомментировал смерть Алексея Навального.
Глава ГУР Кирилл Буданов назвал причину смерти российского оппозиционера Алексея Навального.
Об этом он сказал журналистам в кулуарах на форуме "Украина. Год 2024".
"Я могу вас разочаровать, но то, что нам известно, он реально погиб от тромба", – заявил Буданов.
Что известно о смерти Навального
Российский оппозиционер Алексей Навальный, отбывавший наказание в колонии в Ямало-Ненецком округе, скончался 16 февраля. СМИ РФ заявили, что у Навального оборвался тромб.
На днях тело Навального отдали его матери, Людмиле Навальной.
Навальный был отравлен в России в 2020 году. Он был эвакуирован в Германию, где был подтвержден, что его отравили "новичком" – ядовитым веществом, которое, как утверждается, использовали российские спецслужбы для устранения неугодных.
В январе 2021 года Навальный вернулся в Россию после лечения и сразу был арестован в аэропорту.
Алексей Навальный был осужден по делу о мошенничестве, а также по ряду других обвинений, в частности за создание "экстремистской организации", которой в России признан, в частности, его "Фонд борьбы с коррупцией".
В колонии в Ямало-Ненецком автономном округе Навальный отбывал 19 лет колонии особого режима.
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