Буданов оценил возможность наступления РФ с севера: насколько велика угроза

По информации ГУР, в настоящее время Кремль не планирует открывать еще один фронт.
Угрозы повторного наступления российских окупантов с севера, в том числе нападения на Киев, нет.
Об этом заявил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов на полях форума "Украина. Год 2024".
"Уже два года пугают: сейчас придут оттуда... Я уже устал всем отвечать. Это не так", — сказал Буданов.
Кроме того, руководитель ГУР прокомментировал активизацию российских диверсионно-разведывательных групп в Сумской области и ответил, возможна ли атака РФ именно на эту область.
"Я оцениваю ДРГ как ДРГ. Противник использует ДРГ. Это не масштабное ведение боевых действий", – отметил он.
Напомним, что с весны 2023 все чаще фиксируются попытки российских диверсантов проникнуть на территорию Сумской области.
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