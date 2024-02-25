У нас високі шанси втратити Харків - нардепка назвала невтішну умову

На думку нардепки, Харків може стати наступною ціллю Путіна після Куп'янська.
Якщо Україна не отримає додаткової підтримки від Заходу, то існує високий шанс втратити Куп'янськ та Харків.
Таке припущення зробила нардепка Тетянова Устинова в коментарі для Deutsche Welle.
"Авдіївка - це перший крок, як буде виглядати Україна. Тому що після Авдіївки буде Куп'янськ, і, на жаль, наступний - Харків. Харків - це друге найбільше місто України, в якому проживає понад мільйон людей. І ми розуміємо, що якщо ми втратимо Куп'янськ, який є великим залізничним вузлом, також, на жаль, в нас будуть дуже високі шанси втратити Харків. І знову, якщо не буде додаткової підтримки, якщо не буде боєприпасів і якщо ми не отримаємо ракети більшої дальності, якщо в нас не буде F-16, обіцяних F-16, цього літа, на жаль, в нас буде величезна проблема", - сказала вона.
Нагадаємо, глава держави Володимир Зеленський прокоментував загрозу окупації Куп'янська.
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