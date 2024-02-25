У нас високі шанси втратити Харків - нардепка назвала невтішну умову

Якщо Україна не отримає додаткової підтримки від Заходу, то існує високий шанс втратити Куп'янськ та Харків.

Таке припущення зробила нардепка Тетянова Устинова в коментарі для Deutsche Welle.

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"Авдіївка - це перший крок, як буде виглядати Україна. Тому що після Авдіївки буде Куп'янськ, і, на жаль, наступний - Харків. Харків - це друге найбільше місто України, в якому проживає понад мільйон людей. І ми розуміємо, що якщо ми втратимо Куп'янськ, який є великим залізничним вузлом, також, на жаль, в нас будуть дуже високі шанси втратити Харків. І знову, якщо не буде додаткової підтримки, якщо не буде боєприпасів і якщо ми не отримаємо ракети більшої дальності, якщо в нас не буде F-16, обіцяних F-16, цього літа, на жаль, в нас буде величезна проблема", - сказала вона.

Нагадаємо, глава держави Володимир Зеленський прокоментував загрозу окупації Куп'янська.

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