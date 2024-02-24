Зеленський прокоменував загрозу окупації Куп'янська

Президент України Володимир Зеленський впевнений, що не варто боятися повторній окупації Куп'янська, бо оборонна лінія захисту у Харківській області "дуже непогана".

Про це Зеленський сказав у Києві на спільній пресконференції з президентом Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн та прем'єр-міністрами Бельгії Александером де Кроо, Італії Джорджією Мелоні і Канади Джастіном Трюдо, передає Уніан.

Бельгійський журналіст від імені міського голови Куп'янська запитав у Зеленського, чи погоджується він із думкою мера, що Захід має перестати обіцяти, а терміново надавати зброю зараз, бо "потім буде занадто пізно". Глава держави визнав, що є військові затримки, але та "оборонна підтримка, яка нам надається - важливо, аби вона приходила вчасно".

"Але я хочу вам сказати і нагадати мерові, що реальна оборонна лінія в Харківському регіоні дуже-дуже непогана. Завдяки нашим людям, але й завдяки оборонній підтримці наших партнерів. І про це треба не забувати. Авжеж, кожен день забирає людей, і тому знервованість і такий настрій меседжів мера зрозумілі. Але ми повинні бути і вдячними за те, що ми не на одинці проти такого ворога. І треба про це також не забувати", - наголосив Зеленський.

Нагадаємо, РФ продовжує спроби наступу на Лимано-Куп’янському напрямку.

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