Зеленский прокомментировал угрозу оккупации Купянска

Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что не стоит бояться повторной оккупации Купянска, потому что оборонная линия защиты в Харьковской области "очень неплохая".

Об этом Зеленский сказал в Киеве на совместной пресс-конференции с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен и премьер-министрами Бельгии Александером де Кроо, Италии Джорджией Мэлони и Канады Джастином Трюдо, передает Униан.

Бельгийский журналист от имени городского головы Купянска спросил Зеленского, соглашается ли он с мнением мэра, что Запад должен перестать обещать, а срочно предоставлять оружие сейчас, потому что "потом будет слишком поздно". Глава государства признал, что есть военные задержки, но та "оборонительная поддержка, которая нам оказывается — важно, чтобы она приходила вовремя".

"Но я хочу вам сказать и напомнить мэру, что реальная оборонная линия в Харьковском регионе очень неплохая. Благодаря нашим людям, но и благодаря оборонной поддержке наших партнеров. И об этом нужно не забывать. Конечно, каждый день забирает людей, и поэтому нервность и такое настроение мессиджей мэра понятны. Но мы должны быть и благодарны за то, что мы не наедине против такого врага. И надо об этом тоже не забывать", — подчеркнул Зеленский.

Напомним, РФ продолжает попытки наступления на Лимано-Купянском направлении.

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