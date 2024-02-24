Зеленский прокомментировал угрозу оккупации Купянска

Глава государства признал, что есть военные задержки, одновременно отметив своевременные поставки.
Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что не стоит бояться повторной оккупации Купянска, потому что оборонная линия защиты в Харьковской области "очень неплохая".
Об этом Зеленский сказал в Киеве на совместной пресс-конференции с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен и премьер-министрами Бельгии Александером де Кроо, Италии Джорджией Мэлони и Канады Джастином Трюдо, передает Униан.
Бельгийский журналист от имени городского головы Купянска спросил Зеленского, соглашается ли он с мнением мэра, что Запад должен перестать обещать, а срочно предоставлять оружие сейчас, потому что "потом будет слишком поздно". Глава государства признал, что есть военные задержки, но та "оборонительная поддержка, которая нам оказывается — важно, чтобы она приходила вовремя".
"Но я хочу вам сказать и напомнить мэру, что реальная оборонная линия в Харьковском регионе очень неплохая. Благодаря нашим людям, но и благодаря оборонной поддержке наших партнеров. И об этом нужно не забывать. Конечно, каждый день забирает людей, и поэтому нервность и такое настроение мессиджей мэра понятны. Но мы должны быть и благодарны за то, что мы не наедине против такого врага. И надо об этом тоже не забывать", — подчеркнул Зеленский.
Напомним, РФ продолжает попытки наступления на Лимано-Купянском направлении.
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