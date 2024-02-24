Экономика РФ полностью управляется войной в Украине: что это значит — The Conversation

Российская экономика сейчас не может позволить себе проиграть войны в Украине, но не может позволить себе ее выиграть. Она сейчас является полностью управляемой войной в Украине, потому что ее расходы на армию выросли до беспрецедентного уровня.

Об этом говорится в материале старшего преподавателя экономики в Ланкастерском университете Рено Фукарта для the Conversation.

"Через два года после полномасштабного вторжения в Украину Россия все еще сталкивается с беспрецедентным количеством экономических санкций. Она была исключена из основных мировых финансовых услуг, а около 260 миллиардов евро активов центрального банка было заморожено. Российское воздушное пространство закрыто для большинства западных самолетов, а западные порты закрыты для российских судов. Было установлено официальное ограничение на покупку или переработку российской нефти, продаваемой по цене свыше 60 долларов США за баррель. И теоретически продавать России все, что может использоваться военными, запрещено", — напомнил преподаватель.

Он обращает внимание, что длительная война в Украине действительно способствует экономическому росту. МВФ ожидает рост ВВП России на 2,6% в текущем году. По его данным, это гораздо больше, чем в Британии (0,6%) и ЕС (0,9%).

Как объяснил Рено Фукарта одной из причин такой относительной устойчивости является сильный независимый центральный банк России. С 2022 г. он ввел масштабное повышение процентных ставок, чтобы контролировать инфляцию. Однако " самой тревожной причиной устойчивости российской экономики является сама война".

" Государственные расходы России находятся на беспрецедентном уровне, и около 40% государственного бюджета тратится на войну. Ожидается, что общие военные расходы в 2023 году достигнут более 10% ВВП (в Британии этот показатель составляет 2,3%)", — говорится в его исследовании.

Оплата военных, боеприпасы, танки, самолеты, компенсации за погибших и раненых солдат – все это вносит свой вклад в показатели ВВП. По его мнению, война против Украины сейчас "главный двигатель экономического роста России".

Напомним, ранее Business Insider назвало 5 причин, как Россия избежала банкротства после 2 лет войны в Украине.

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