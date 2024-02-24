Економіка РФ повністю керована війною в Україні: що це означає - The Conversation

Російська економіка зараз не може дозволити собі програти війни в Україні, але й не може дозволити собі її виграти. Вона зараз є повністю керованою війною в Україні, бо її видатки на армію зросли до безпрецедентного рівня.

Про це йдеться в матеріалі старшого викладача економіки в Ланкастерському університеті Рено Фукарта для the Conversation.

"Через два роки після повномасштабного вторгнення в Україну Росія все ще стикається з безпрецедентною кількістю економічних санкцій. Її було виключено з основних світових фінансових послуг, а близько 260 мільярдів євро активів центрального банку було заморожено. Російський повітряний простір закритий для більшості західних літаків, а західні порти закриті для російських суден. Було встановлено офіційне обмеження на купівлю або переробку російської нафти, що продається за ціною понад 60 доларів США за барель . І теоретично продавати Росії все, що може використовуватися військовими, заборонено", - нагадав викладач.

Він звертає увагу, що тривала війна в Україні насправді сприяє економічному зростанню. МВФ очікує зростання ВВП Росії на 2,6% цього року. За його даними, це значно більше, ніж у Британії (0,6%) і ЄС (0,9%).

Як пояснив Рено Фукарта однією з причин такої відносної стійкості є сильний незалежний центральний банк Росії. З 2022 року він запровадив масштабне підвищення процентних ставок, щоб контролювати інфляцію. Однак " найбільш тривожною причиною стійкості російської економіки є сама війна".

" Державні витрати Росії є на безпрецедентному рівні, і близько 40% державного бюджету витрачається на війну. Очікується, що загальні військові витрати в 2023 році досягнуть понад 10% ВВП (у Британії цей показник становить 2,3%)", - йдеться у його дослідженні.

Оплата військових, боєприпаси, танки, літаки, компенсації за загиблих і поранених солдатів - усе це вносить свій внесок у показники ВВП. На його думку, війна проти України зараз є "головним двигуном економічного зростання Росії".

Нагадаємо, раніше Business Insider назвало 5 причин, як Росія уникла банкрутства після 2 років війни в Україні.

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