Выборы в Украине во время войны: Кулеба объяснил позицию стран Запада

На международной арене есть только два субъекта, использующих тему выборов для расшатывания и ослабления Украины.

Тему необходимости проведения выборов в Украине, несмотря на объявленное военное положение, на Западе используют только праворадикальные политики, не являющиеся образцами демократии. Западные партнеры понимают необходимость соблюдения закона.

Такое разъяснение сделал в эфире национального телемарафона министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

По его словам, только два субъекта на международной арене используют тему выборов для расшатывания и ослабления Украины.

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"Первый субъект – это Российская Федерация, которая всячески подпитывает эту тему своими информационными ресурсами... И второй игрок, системно продвигающий эту тему – это праворадикальные политики в Европе и в Соединенных Штатах Америки. Именно они, которые сами не являются образцами демократии, ходят и рассказывают о том, что "вот Украина не является демократическим государством, потому что нет выборов парламента, нет выборов президента". Позитив здесь состоит в том, что им уже настолько не за что нас цеплять, что они уже прибегают к этому аргументу, чтобы обосновать необходимость уменьшения поддержки Украины”, — прокомментировал ситуацию глава МИД.

В то же время, отметил Кулеба, западные партнеры Украины не требуют проведения никаких выборов во время войны.

“Они, во-первых, рационально оценивают ситуацию и возможность проведения выборов в нынешних условиях. Во-вторых, потому что они видят, что Украина была демократией, является демократия и остается демократией. И третье, потому что нужно выполнять закон, а в законе о военном положении... четко написано: если истекает полномочие президента Украины во время военного положения, то они продолжаются до выборов нового президента, которые должны состояться после завершения военного положения. Там такая статья, не предусматривающая разночтений", — пояснил украинский министр.

Напомним, в ноябре 2023 года все политические силы, представленные в украинском парламенте, подписали меморандум о проведении следующих выборов только после окончания военного положения.

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