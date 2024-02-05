Данилов ответил, когда в Украине можно будет провести выборы

По словам Данилова, сначала нужно одержать победу в войне, а затем проводить выборы.

В Украине не будут проводить выборы для отмены военного положения.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в комментарии "24 каналу".

"Выборы можно будет устроить, когда закончится военное положение. Для этого нам нужно одержать победу. И мы ее обязательно одержим", – лаконично ответил Данилов.

Напомним, что президент Зеленский предлагает еще на 90 дней, то есть до 14 мая продлить мобилизацию и военное положение.

Когда состоятся выборы в Украине

Президентские выборы в Украине должны были состояться весной этого года, но этому помешала война.

Напомним, президент Владимир Зеленский рассказал, будет ли баллотироваться на второй президентский срок.

Также он пояснил, что в Украине могут состояться выборы во время войны только в том случае, если "парламенту удастся решить все задачи по обеспечению доступа к голосованию".

По словам главы государства, пока нет возможности обеспечить голосование для находящихся на передовой военных. В Госдепе США заявили, что относятся с пониманием к позиции Киева, что выборы не могут быть проведены во время войны.