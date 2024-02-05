Данілов відповів, коли в Україні можна буде провести вибори

За словами Данілова, спочатку треба отримати перемогу у війні, а потім проводити вибори.

В Україні не проводитимуть вибори до скасування воєнного стану.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов у коментарі "24 каналу".

"Вибори можна буде влаштувати, коли закінчиться військовий стан. Для цього нам треба отримати перемогу. І ми її обов'язково здобудемо", – лаконічно відповів Данілов.

Нагадаємо, що президент Зеленський пропонує ще на 90 днів, тобто, до 14 травня продовжити мобілізацію та воєнний стан.

Коли відбудуться вибори в Україні

Президентські вибори в Україні мали відбутися вже навесні цього року, але цьому завадила війна.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський розповів, чи балотуватиметься на другий президентський термін.

Також він пояснив, що в Україні можуть відбутися вибори під час війни тільки у разі, якщо "парламенту вдасться вирішити всі завдання щодо забезпечення доступу до голосування".

За словами глави держави, наразі немає можливості забезпечити голосування для військових, які перебувають на передовій. У Держдепі США заявили, що ставляться з розумінням до позиції Києва, що вибори не можуть бути проведені під час війни.