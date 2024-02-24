"Это логично": в ГУР прокомментировали взрывы на металлургическом комбинате в Липецке

Взрывы в российском Липецке, прогремевшие в ночь на 24 февраля на металлургическом комбинате, были "логичными", поскольку это предприятие работает на военно-промышленный комплекс государства-агрессора.

Так в эфире национального телемарафона прокомментировал этот инцидент представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.

Он напомнил, что изготовленная на Новолипецком меткомбинате сталь используется для производства орудий, брони и ракетных вооружений, которыми убивают украинцев.

“Поэтому это логично, что на этом предприятии проходят такие эксцессы, что-то туда прилетает, что-то падает. Говорят, это были беспилотники украинского производства. Говорят, что это была общая операция ГУР МО и Службы безопасности Украины. Мы не можем ни подтвердить, ни опровергнуть, но сам факт мы можем подтвердить, что да – это предприятие теперь на долгое время будет выведено из строя”, — заметил Юсов.

Представитель ГУР предположил, что "бавовна" на территории государства-агрессора будет продолжаться на всех объектах, которые используются для поддержания геноцидной войны против украинцев.

Напомним, взрывы на Новолипецком металлургическом комбинате прогремели в результате атаки неизвестных беспилотников.

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