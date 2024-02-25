В ВСУ раскрыли потери армии РФ за неделю

Армия РФ продолжает нести потери.
За неделю враг лишился 7390 уничтоженных оккупантов и 1154 единицы вооружения и военной техники.
Об этом сообщил генерал-лейтенант Александр Павлюк, командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины.
Существенные потери понесла военная техника россиян:
- 55 танков
- 243 боевых бронированных машины
- 272 артиллерийских системы
- 15 РСЗО
- 10 установок ПВО
- 275 единиц автотехники
- 38 единиц спецтехники
"Помимо этого, нашими защитниками уничтожены 5 самолетов, 9 крылатых ракет и 232 БпЛА", — подытожил Павлюк.
Напомним, российская армия за минувшие сутки потеряла более 800 человек личного состава.
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