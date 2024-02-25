В ВСУ раскрыли потери армии РФ за неделю

За неделю враг лишился 7390 уничтоженных оккупантов и 1154 единицы вооружения и военной техники.

Об этом сообщил генерал-лейтенант Александр Павлюк, командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины.

Существенные потери понесла военная техника россиян:

55 танков

243 боевых бронированных машины

272 артиллерийских системы

15 РСЗО

10 установок ПВО

275 единиц автотехники

38 единиц спецтехники

"Помимо этого, нашими защитниками уничтожены 5 самолетов, 9 крылатых ракет и 232 БпЛА", — подытожил Павлюк.

Напомним, российская армия за минувшие сутки потеряла более 800 человек личного состава.

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