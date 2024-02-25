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В ВСУ раскрыли потери армии РФ за неделю

В ВСУ раскрыли потери армии РФ за неделю

Потери РФ / Фото: Associated Press

Армия РФ продолжает нести потери.

За неделю враг лишился 7390 уничтоженных оккупантов и 1154 единицы вооружения и военной техники.

Об этом сообщил генерал-лейтенант Александр Павлюк, командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины.

Существенные потери понесла военная техника россиян:

  • 55 танков
  • 243 боевых бронированных машины
  • 272 артиллерийских системы
  • 15 РСЗО
  • 10 установок ПВО
  • 275 единиц автотехники
  • 38 единиц спецтехники

"Помимо этого, нашими защитниками уничтожены 5 самолетов, 9 крылатых ракет и 232 БпЛА", — подытожил Павлюк.

Напомним, российская армия за минувшие сутки потеряла более 800 человек личного состава.

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