Соломія Вітвіцька вперше після розлучення показала свого нового коханого

Ведуча ніжно привітала обранця з днем народження.
Ведуча ТСН на "1+1 Марафон" Соломія Вітвіцька вперше показала свого коханого.
На сторінці в Instagram ведуча розмістила романтичний кадр, на якому позує в обіймах свого нового бойфренда. Обранцем Вітвіцької став військовий, який боронить Україну в лавах Збройних сил України, Олексій Ситайло. Як розповіла Соломія, сьогодні, 25 лютого, її коханий святкує день народження.
Саме з цієї нагоди ведуча розмістила спільне селфі з Олексієм і вирішила розсекретити їхні стосунки:
“Коханий, завдяки тобі я, здається, знову змогла повірити в кохання. І нехай зараз в нашому житті не цукерки та квіти, а відеозвязок у signal та короткі “++”, але я дочекаюсь тебе. З днем народження і многая літа. Пишаюся і кохаю”, - привітала обранця Вітвіцька.
Своєю чергою, шанувальники Вітвіцької долучилися до привітань і зізналися, що дуже радіють за ведучу, яка знову знайшла своє кохання:
- Соломійко, ви так схожі! Обовʼязково дочекаєшся!
- Дуже гарні! Бажаю вашому коханому вистояти! Щастя вам
- Вітаю! Чудова пара, сяючі та закохані очі здатні освітити любі перешкоди. Щирого та ніжного кохання вашій чудовій парі
Нагадаємо, що в листопаді минулого року Соломія Вітвіцька вперше заговорила про новий роман після розлучення з Владом Кочатковим. Також зірка 1+1 поділилася, чому в неї поки немає дітей.
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