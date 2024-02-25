Соломія Вітвіцька вперше після розлучення показала свого нового коханого

Ведуча ТСН на "1+1 Марафон" Соломія Вітвіцька вперше показала свого коханого.

На сторінці в Instagram ведуча розмістила романтичний кадр, на якому позує в обіймах свого нового бойфренда. Обранцем Вітвіцької став військовий, який боронить Україну в лавах Збройних сил України, Олексій Ситайло. Як розповіла Соломія, сьогодні, 25 лютого, її коханий святкує день народження.

Саме з цієї нагоди ведуча розмістила спільне селфі з Олексієм і вирішила розсекретити їхні стосунки:

“Коханий, завдяки тобі я, здається, знову змогла повірити в кохання. І нехай зараз в нашому житті не цукерки та квіти, а відеозвязок у signal та короткі “++”, але я дочекаюсь тебе. З днем народження і многая літа. Пишаюся і кохаю”, - привітала обранця Вітвіцька.

Соломія Вітвіцька з новим коханим / Фото: instagram.com/solomiyavitvitska

Своєю чергою, шанувальники Вітвіцької долучилися до привітань і зізналися, що дуже радіють за ведучу, яка знову знайшла своє кохання:

Соломійко, ви так схожі! Обовʼязково дочекаєшся!

Дуже гарні! Бажаю вашому коханому вистояти! Щастя вам

Вітаю! Чудова пара, сяючі та закохані очі здатні освітити любі перешкоди. Щирого та ніжного кохання вашій чудовій парі

Нагадаємо, що в листопаді минулого року Соломія Вітвіцька вперше заговорила про новий роман після розлучення з Владом Кочатковим. Також зірка 1+1 поділилася, чому в неї поки немає дітей.

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