У Вашингтоні чоловік здійснив самоспалення перед посольством Ізраїлю

У неділю, 25 лютого, близько 13:00 за місцевим часом (20:00 за Києвом) чоловік, особа якого поки не встановлена, підпалив себе біля посольства Ізраїлю у Вашингтоні. Його доставили у лікарню у критичному стані.

Цей інцидент підтвердили виданню The National у відділі пожежної та екстреної медичної допомоги.

Рятувальники прибули на місце події після телефонного дзвінка, яким їх повідомили, що на вулиці біля ізраїльського дипломатичного представництва у столиці США горить чоловік.

На момент прибуття екстрених служб пожежу вже загасили співробітники секретної служби, які охороняють посольство.

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Постраждалого доставили в місцеву лікарню з "важкими травмами, несумісними з життям", повідомив представник пожежної служби.

Ізраїльське посольство розташоване в зеленому районі столиці, відомому як Клівленд-Парк.Тут розташовані також інші дипломатичні місії, включно з представництвом Китаю прямо через дорогу та посольством Гани по сусідству.

За словами представника ізраїльського посольства, чоловік був їм невідомий, і під час інциденту “жоден із співробітників посольства не постраждав”.

Мотиви вчинку невідомого чоловіка, який підпалив себе біля ізраїльського дипломатичного представництва, наразі невідомі.

Видання The Daily Beast нагадало, що подібний інцидент стався в грудні 2023 року біля ізраїльського консульства в Атланті. Тоді біля чоловіка, який підпалив себе, виявили палестинський прапор, який він приніс на знак протесту проти військових дій Ізраїлю в секторі Гази.

Наразі невідомо, чи чоловік, який підпалив себе у Вашингтоні, також протестував проти дій ізраїльського уряду в Газі.

Нагадаємо, на переговорах у Парижі, які відбулися 23 лютого, було досягнуто “порозуміння” щодо можливої угоди між Ізраїлем та ХАМАСом щодо звільнення заручників та припинення вогню у Секторі Гази.

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