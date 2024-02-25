В Вашингтоне мужчина совершил самосожжение перед посольством Израиля

В воскресенье, 25 февраля, около 13:00 по местному времени (20:00 по Киеву) мужчина, личность которого пока не установлена, поджег себя возле посольства Израиля в Вашингтоне. Его доставили в больницу в критическом состоянии.

Этот инцидент подтвердили изданию The National в отделе пожарной и экстренной медицинской помощи.

Спасатели прибыли на место после телефонного звонка, которым им сообщили, что на улице возле израильского дипломатического представительства в столице США горит мужчина.

На момент прибытия экстренных служб пожар уже потушили охраняющие посольство сотрудники секретной службы.

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Пострадавший был доставлен в местную больницу с "тяжелыми травмами, несовместимыми с жизнью", сообщил представитель пожарной службы.

Израильское посольство расположено в зеленом районе столицы, известном как Кливленд-Парк. Здесь расположены также другие дипломатические миссии, включая представительство Китая прямо через дорогу и посольство Ганы по соседству.

По словам представителя израильского посольства, мужчина был им неизвестен, и во время инцидента "ни один из сотрудников посольства не пострадал".

Мотивы поступка неизвестного мужчины, поджегшего себя у израильского дипломатического представительства, пока неизвестны.

Издание The Daily Beast напомнило, что подобный инцидент произошел в декабре 2023 года возле израильского консульства в Атланте. Тогда возле поджегшего себя мужчины обнаружили палестинский флаг, который он принес в знак протеста против военных действий Израиля в секторе Газа.

Пока неизвестно, протестовал ли мужчина, который поджег себя в Вашингтоне, против действий израильского правительства в Газе.

Напомним, на состоявшихся 23 февраля переговорах в Париже было достигнуто "понимание" о возможном соглашении между Израилем и ХАМАСом об освобождении заложников и прекращении огня в Секторе Газа.

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