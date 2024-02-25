Россияне хотели устроить в Авдеевке "второй Сталинград": эксперт оценил ситуацию на фронте

Враг пытается использовать для прорыва обороны отступление украинских подразделений, но эти попытки не имеют успеха.

Российские оккупационные войска в боях за Авдеевку пытались взять в окружение крупные подразделения украинской армии, как это было с немецкими войсками в Сталинграде во время Второй мировой войны, чтобы на фоне этого успеха прорвать оборону и выйти на оперативное пространство. Но сделать это оккупантам не удалось.

Так оценил ситуацию на этом участке фронта в эфире "Общественного радио" руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук.

"То, что мы сейчас наблюдаем на широком фронте, от Бахмута до Марьинки, это все элементы одной операции. И то, что нашим военным удалось предотвратить катастрофический сценарий, не меняет планов врага”, — отметил эксперт.

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Он объяснил, что враг пытается использовать для прорыва обороны отступление украинских подразделений, чтобы развить успех. Однако в течение недели на самом сложном участке фронта россияне так и не добились своего.

По оценкам Лакийчука, единственное "достижение" окупантов за это время — захват по крайней мере части поселка Ласточкино вблизи Авдеевки.

“То, что он [враг] имеет тактические продвижения, конечно, это очень плохо, но главное, что мы смогли стабилизировать линию обороны. Но попытки прорыва будут продолжаться, враг пытается прорвать оборону. Наше командование это понимает… Нужна стабилизация и укрепление линии обороны", — подчеркнул эксперт.

Напомним, при выходе из Авдеевки Донецкой области в российский плен попало небольшое количество военнослужащих Сил обороны Украины.

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