Атака на Днепр: сколько ракет и дронов сбили

Российские оккупанты в очередной раз атаковали Днепр ракетами и беспилотниками.
В результате вечернего обстрела Днепра 25 февраля Силы обороны уничтожили три крылатые ракеты и три беспилотника.
Об этом сообщает Воздушное командование "Восток".
Позже глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак уточнил, что в небе над областью сбили 5 "Шахедов".
Ранее сообщалось, что российская армия обстреляла село Тягинка в Бериславском районе Херсонской области, в результате чего погибли двое местных жителей.
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