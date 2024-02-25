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Атака на Днепр: сколько ракет и дронов сбили

Атака на Днепр: сколько ракет и дронов сбили

Россияне обстреляли Днепр, пострадали четыре человека / Фото: ТСН.ua

Российские оккупанты в очередной раз атаковали Днепр ракетами и беспилотниками.

В результате вечернего обстрела Днепра 25 февраля Силы обороны уничтожили три крылатые ракеты и три беспилотника.

Об этом сообщает Воздушное командование "Восток".

© Воздушное командование
Фото: Воздушное командование "Восток"

Позже глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак уточнил, что в небе над областью сбили 5 "Шахедов".

Ранее сообщалось, что российская армия обстреляла село Тягинка в Бериславском районе Херсонской области, в результате чего погибли двое местных жителей.

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