Атака на Днепр: сколько ракет и дронов сбили

В результате вечернего обстрела Днепра 25 февраля Силы обороны уничтожили три крылатые ракеты и три беспилотника.

Об этом сообщает Воздушное командование "Восток".

Позже глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак уточнил, что в небе над областью сбили 5 "Шахедов".

Ранее сообщалось, что российская армия обстреляла село Тягинка в Бериславском районе Херсонской области, в результате чего погибли двое местных жителей.

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