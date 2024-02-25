Россияне убили двух жителей села в Херсонской области — подробности от Прокудина

Российская армия убила двух жителей села Тягинка в Бериславском районе Херсонской области.

Об этом заявил руководитель Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

"Оккупанты днем обстреляли населенный пункт. Во дворе собственного дома травмы, несовместимые с жизнью, получили 44-летний мужчина и 62-летняя женщина", — сказал Прокудин.

Он также выразил соболезнования родным погибших.

Ранее ТСН.ua сообщал, что с утра 25 февраля российская армия беспощадно обстреливает Херсонскую область из разного вида вооружения: танков, минометов, артиллерии, дронов.

Многочисленные "прилеты" зафиксированы во многих населенных пунктах Бериславской, Дарьевской, Миловской, Новоронцовской, Белозерской общин.

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