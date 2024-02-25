Росіяни вбили двох жителів села на Херсонщині - подробиці від Прокудіна

Жителів смертельно поранили у дворі їхнього власного будинку.
Російська армія вбила двох жителів села Тягинка у Бериславському районі Херсонської області.
Про це заявив керівник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
"Окупанти вдень обстріляли населений пункт. У дворі власного будинку травми, несумісні з життям, отримали 44-річний чоловік та 62-річна жінка", - сказав Прокудін.
Він також висловив співчуття рідним загиблих.
Раніше ТСН.ua повідомляв, що від ранку 25 лютого російська армія нещадно обстрілює Херсонську область з різного виду озброєння: танків, мінометів, артилерії, дронів.
Численні "прильоти" зафіксовано у багатьох населених пунктах Бериславської, Дар'ївської, Милівської, Новоронцовської, Білозерської громад.
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