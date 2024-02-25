"Складно буде найближчі місяці": Зеленський зробив заяву

Президент Володимир Зеленський наголосив, що у війні з агресоркою Росією складно буде протягом найближчих місяців.

Про це глава держави заявив під час пресконференції 25 лютого.

"Нам складно буде найближчі місяці. Є колихання в США. Складно буде у березні-квітні. Буде період хвиль. Російська Федерація буде готуватися до контрнаступальних дій. Ми будемо готуватись до їхнього бою", - наголосив Зеленський.

Разом з тим президент зауважує, що 10 Patriot - це те, що "кардинально змінило б ситуацію на полі бою". Крім того, вважає Зеленський, переламними стануть вибори в США - "будемо розуміти, що відбудеться".

Як повідомлялося, також президент Володимир Зеленський розповів про новий контрнаступ ЗСУ. З його слів військове керівництво має "чіткий план" щодо цього. Разом з тим, наголосив президент, Україна буде готувати декілька планів нової операції.

Також глава держави відповів, від чого залежатиме формат закінчення війни. Зеленський каже, що третій рік війни в Україні – переламний. Це рік виборів, розфокусування, всього одразу, викликів зовні, всередині тощо.

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