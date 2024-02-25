Зеленський розповів про новий контрнаступ ЗСУ

За словами Зеленського, Україна буде готувати декілька планів нової операції.

Військове керівництво має "чіткий план" щодо нового контрнаступу ЗСУ.

Про це розповів президент України Володимир Зеленський під час пресконференції за підсумками форуму "Україна. Рік 2024".

"Є план, чіткий, деталі не можу сказати, не маю на це право, цей план повʼязаний зі зміною керівництва, планів буде готуватись кілька через витік інформації", - поділився глава держави.

Також у цьому контексті Зеленський відповів, чому він звільнив Валерія Залужного із посади головнокомандувача ЗСУ. Він назвав це "внутрішнім моментом".

Нагадаємо, на початку січня видання The Telegraph написало, що глова української розвідки Кирило Буданов анонсував новий контрнаступ ЗСУ, який розпочнеться навесні 2024 року.

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