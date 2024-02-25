Зеленський розповів, чим найбільше розчарований на цьому етапі війни

Президент Володимир Зеленський розповів про свої розчарування на нинішньому етапі війни агресорки Росії проти України.

Про це він сказав під час пресконференції 25 лютого.

За його словами, одне з розчарувань пов'язане із затримкою озброєнні від партнерів.

"Втрата часу, втрата людей - це найбільше розчарування. Жертви різні... військові, діти. Тим довше триває війна, тим більше країни вагаються...", - зауважив Зеленський.

Як повідомлялося, на пресконференції Володимира Зеленського запитали, чи візьме він слухавку, якщо, приміром, вночі йому зателефонує очільник Кремля. За його словами, диктатор не подзвонить, бо "він не хоче закінчувати цю війну".

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