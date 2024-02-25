Зеленський вперше назвав кількість загиблих воїнів України на фронті

Президент Володимир Зеленський уперше відповів, скільки українських воїнів загинуло у війні з Росією.

Про це глава держави сказав на пресконференції 25 лютого.

"Я не знаю, чи я маю право. Це серйозний момент дуже. Нещодавно були голоси в радикальній частині американського політикуму, які не на нашій стороні. Вони сказали, що нібито Україна втратила 300 тисяч загиблими. Далі була інформація від РФ, що Україна втратила понад 100 тис. вбитими. Це все брехня.

31 тисяча українських військових загинули на цій війні. Не 300 тисяч, не 150 тисяч, що там бреше Путін зі своїм брехливим колом. Але тим не менш, кожен - це великі втрати для нас", - сказав президент.

Також Зеленський назвав втрати РФ. За його даними, на війні загинуло 180 тисяч росіян. Всього втрат в сумі з пораненими у росіян до 500 тисяч.

"Не скажу, скільки у нас поранених. Не хочу, щоб РФ дізналася, скільки військових у нас уже не на полі бою. Є безвісти зниклі. Не буду гратися з цими цифрами. Бо останній обмін показав, що двоє хлопців були у списку безвісти зниклих, а повернулися з полону живими. І десятки тисяч загиблих цивільних на окупованих територіях. Ми не знаємо точно, скільки саме вони вбили наших цивільних", - підсумував Зеленський.

Нагадаємо, що Україна не публікувала інформацію про кількість загиблих військових на фронті. Останнього разу втрати назвав 22 серпня 2022 року тодішній головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний. Тоді, за його даними, було відомо про 9 тисяч українських героїв, які загинули на війні з РФ.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у листопаді 2022 року заявила, що втрати українських військових нібито склали 100 тисяч осіб убитими. Пізніше в Єврокомісії пояснили помилку своєї очільниці, заявивши, що ця цифра була взята із зовнішніх джерел і стосувалася втрат убитими і пораненими та "була покликана показати жорстокість Росії".

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