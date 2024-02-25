Без США не можна посилити ППО України – Зеленський

Президент Володимир Зеленський наголосив, що без США не можна посилити ППО України. Є деякі види озброєння, які залежать лише від Америки.

Про це він сказав на форумі "Україна. Рік 2024".

"1,5 млрд доларів коштує система Patriot. Але ви їх не купите без США. Можна посилити ППО України без США – ні. Відповідних систем у світі немає. Те, що у світі є альтернативою, воно у низькій кількості. Тому, коли ми говоримо, чи є альтернатива допомозі США, гроші ми знайдемо, але ми не знайдемо таку кількість зброї", - зазначив президент.

Нагадаємо, Зеленський анонсував візит Макрона до України і заінтригував допомогою Франції.

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