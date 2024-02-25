Без США нельзя усилить ПВО Украины – Зеленский

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что без США нельзя усилить ПВО Украины. Есть некие виды вооружения, которые зависят только от Америки.

Об этом он сказал на форуме "Украина. Год 2024".

"1,5 млрд долларов стоит система Patriot. Но вы их не купите без США. Можно усилить ПВО Украины без США – нет. Соответствующих систем в мире нет. То, что в мире есть альтернативой, оно в малом количестве. Поэтому, когда мы говорим, есть ли альтернатива помощи США, деньги мы найдем, но мы не найдем такое количество оружия", – отметил президент.

Напомним, Зеленский анонсировал визит Макрона в Украину и заинтриговал помощью Франции.

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