Зеленский рассказал о новом контрнаступлении ВСУ

По словам Зеленского, Украина готовит несколько планов новой операции.
Военное руководство имеет "четкий план" относительно нового контрнаступления ВСУ.
Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам форума "Украина. Год 2024".
"Есть план, четкий, детали не могу сказать, не имею на это право, этот план связан со сменой руководства, планов будет готовиться несколько из-за утечки информации", — поделился глава государства.
Также в этом контексте Зеленский ответил, почему он уволил Валерия Залужного с должности главнокомандующего ВСУ. Он назвал это "внутренним моментом".
Напомним, в начале января издание The Telegraph написало, что глава украинской разведки Кирилл Буданов анонсировал новое контрнаступление ВСУ, которое начнется весной 2024 года.
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