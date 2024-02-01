Буданов анонсировал новое контрнаступление ВСУ — The Telegraph

Буданов намекнул, что когда "окончится наступление России, начнется наше".
Глава украинской разведки Кирилл Буданов предположил, что новое контрнаступление ВСУ начнется весной 2024 года.
Об этом пишет The Telegraph.
Главный разведчик заявил, что наступление России, которое сейчас продолжается на фронте, будет "полностью исчерпано" до "ранней весны".
"Мы делаем ход, враг делает ход. Теперь очередь врага. Оно закончится, а потом начнется наше", – заинтриговал он заявлением.
Иностранные журналисты отмечают, что "Украина не проводила большие наступательные операции против российских позиций после завершения своего летнего контрнаступления. Поскольку Россия контратакует, Украина перешла к стратегии "активной обороны" и строит большие укрепления в тылу".
По словам Буданова, кафиры достигли "некоторых успехов" вблизи Авдеевки, но " это совсем не то, чего они ожидали, даже близко".
Напомним, в интервью CNN Буданов заинтриговал заявлением, что следующие полгода войны будут интересны.
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