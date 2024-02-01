Буданов намекнул, что когда "окончится наступление России, начнется наше".

Глава украинской разведки Кирилл Буданов предположил, что новое контрнаступление ВСУ начнется весной 2024 года.

Об этом пишет The Telegraph.

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Главный разведчик заявил, что наступление России, которое сейчас продолжается на фронте, будет "полностью исчерпано" до "ранней весны".

"Мы делаем ход, враг делает ход. Теперь очередь врага. Оно закончится, а потом начнется наше", – заинтриговал он заявлением.

Иностранные журналисты отмечают, что "Украина не проводила большие наступательные операции против российских позиций после завершения своего летнего контрнаступления. Поскольку Россия контратакует, Украина перешла к стратегии "активной обороны" и строит большие укрепления в тылу".

По словам Буданова, кафиры достигли "некоторых успехов" вблизи Авдеевки, но " это совсем не то, чего они ожидали, даже близко".

Напомним, в интервью CNN Буданов заинтриговал заявлением, что следующие полгода войны будут интересны.

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