Буданов анонсував новий контрнаступ ЗСУ - The Telegraph

Буданов натякнув, що коли "закінчиться наступ Росії, почнеться наший".

Голова української розвідки Кирило Буданов припустив, що новий контрнаступ ЗСУ розпочнеться навесні 2024 року.

Про це пише The Telegraph.

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Головний розвідник заявив, що наступ Росії, який зараз триває на фронті, буде "повністю вичерпано" до "ранньої весни".

"Ми робимо хід, ворог робить хід. Тепер черга ворога. Воно закінчиться, а потім почнеться наше", - заінтригував він заявою.

Іноземні журналісти зазначають, що "Україна не проводила великих наступальних операцій проти російських позицій після завершення свого літнього контрнаступу. Оскільки Росія контратакує, Україна перейшла до стратегії "активної оборони" і будує великі укріплення в тилу".

За словами Буданова, окупанти досягли "деяких успіхів" поблизу Авдіївки, але " це зовсім не те, чого вони очікували, навіть близько".

Нагадаємо, в інтерв'ю CNN Буданов заінтригував заявою, що наступні пів року війни будуть цікавими.

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