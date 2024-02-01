"Звільнення" Залужного може статися за кілька днів - CNN

Популярного головнокомандувача української армії Валерія Залужного викликали на зустріч в офісі президента в понеділок і повідомили, що його звільняють.

Про це повідомили CNN два джерела, обізнані з цим питанням, після тижнів зростання припущень щодо напруженості між українським президентом Володимиром Зеленським і його головним командувачем.

Офіційного оголошення не було зроблено, тобто Залужний все ще обіймав посаду станом на вечір середи, пише видання, однак указ президента очікується до кінця тижня, повідомило одне з джерел CNN.

"Це стане найбільшим військовим потрясінням Зеленського з початку повномасштабного вторгнення Росії майже два роки тому", - йдеться у повідомленні.

Чутки про зустріч і звільнення Залужного "вибухнули" у Києві в понеділок увечері, мовляв, через розбіжності виникли між президентом і його головнокомандувачем після провалу українського контрнаступу минулого року.

"Кажуть, що напруга особливо зросла, коли Залужний описав війну з Росією як тупикову ситуацію в інтерв’ю та есе для журналу The Economist у листопаді", - пише видання.

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У понеділок речник президента Сергій Никифоров заявив CNN та іншим, що чутки про звільнення головнокомандувача армії не відповідають дійсності. Міністерство оборони також опублікувало повідомлення у своїх соцмережах: «Шановні журналісти, негайна відповідь усім: ні, це неправда».

А сам Зеленський у своєму щоденному вечірньому зверненні в понеділок взагалі не згадував свого начальника армії.

Нагадаємо, раніше видання The Washington Post написало, чому Володимир Зеленський нібито вирішив звільнити Валерія Залужного.

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