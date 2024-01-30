Залужний відреагував на свою "відставку"

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний після чуток про свою "відставку" опублікував фото з начальником Генштабу Сергієм Шапталою на робочому місці.

Фото розмістив у ніч проти 30 січня на сторінці у Фейсбуці.

Жодного підпису головнокомандувач ЗСУ не додав. Ймовірно, таким чином Залужний натякнув, що він продовжує командування військами, розвіявши чутки про своє "звільнення".

У коментарях до допису українці залишили сотні позитивних повідомлень на адресу головокомандувача українських військ. Зокрема, вони пишуть:

"Честь. Пишаюсь і дуже шаную!

Бажаю здоровʼя та перемоги!

Пишаємось Вами

Безмежна вдячність і довіра! Віримо в вас, віримо вам, віримо в ЗСУ".

Скрин допису Валерій Залужного

Нагадаємо, ввечері 29 січня низка телеграм-каналів поширили неперевірену інформацію про нібито "відставку" головнокомандувача ЗСУ Валерій Залужного. Згодом у Зеленського це спростували.

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