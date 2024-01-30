Залужний відреагував на свою "відставку"

Залужний опублікував фото із робочого місця пізно вночі.
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний після чуток про свою "відставку" опублікував фото з начальником Генштабу Сергієм Шапталою на робочому місці.
Фото розмістив у ніч проти 30 січня на сторінці у Фейсбуці.
Жодного підпису головнокомандувач ЗСУ не додав. Ймовірно, таким чином Залужний натякнув, що він продовжує командування військами, розвіявши чутки про своє "звільнення".
У коментарях до допису українці залишили сотні позитивних повідомлень на адресу головокомандувача українських військ. Зокрема, вони пишуть:
- "Честь. Пишаюсь і дуже шаную!
- Бажаю здоровʼя та перемоги!
- Пишаємось Вами
- Безмежна вдячність і довіра! Віримо в вас, віримо вам, віримо в ЗСУ".
Нагадаємо, ввечері 29 січня низка телеграм-каналів поширили неперевірену інформацію про нібито "відставку" головнокомандувача ЗСУ Валерій Залужного. Згодом у Зеленського це спростували.
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