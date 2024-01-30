Залужный отреагировал на свою "отставку"

Залужный опубликовал фото с рабочего места поздно ночью.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный после слухов о своей "отставке" опубликовал фото с начальником Генштаба Сергеем Шапталой на рабочем месте.
Фото разместил в ночь на 30 января на странице в Фейсбуке.
Никакой подписи главнокомандующий ВСУ не прибавил. Вероятно, таким образом Залужный намекнул, что он продолжает командование войсками, развеяв слухи о своем "освобождении".
В комментариях к сообщению украинцы оставили сотни положительных сообщений в адрес главнокомандующего украинскими войсками. В частности, они пишут:
- "Честь. Горжусь и очень чту!
- Желаю здоровья и победы!
- Гордимся Вами
- Безграничная благодарность и доверие! Верим в вас, верим вам, верим в ВСУ».
Напомним, вечером 29 января ряд телеграмм-каналов распространили непроверенную информацию о якобы "отставке" главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Впоследствии у Зеленского это опровергли.
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