Залужный отреагировал на свою "отставку"

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный после слухов о своей "отставке" опубликовал фото с начальником Генштаба Сергеем Шапталой на рабочем месте.

Фото разместил в ночь на 30 января на странице в Фейсбуке.

Никакой подписи главнокомандующий ВСУ не прибавил. Вероятно, таким образом Залужный намекнул, что он продолжает командование войсками, развеяв слухи о своем "освобождении".

В комментариях к сообщению украинцы оставили сотни положительных сообщений в адрес главнокомандующего украинскими войсками. В частности, они пишут:

"Честь. Горжусь и очень чту!

Желаю здоровья и победы!

Гордимся Вами

Безграничная благодарность и доверие! Верим в вас, верим вам, верим в ВСУ».

Скрин сообщения Валерий Залужного

Напомним, вечером 29 января ряд телеграмм-каналов распространили непроверенную информацию о якобы "отставке" главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Впоследствии у Зеленского это опровергли.

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