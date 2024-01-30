БПЛА атаковали 4 области России и оккупантов в Крыму

В РФ утверждают о сбитии 21 якобы украинского дрона.

Россияне заявили, что их ПВО в ночь на 30 января перехватила 21 якобы украинский беспилотник над оккупированным Крымом и четырьмя российскими областями.

Об этом сообщило Минобороны РФ.

Утверждается, что российские средства ПВО ночью уничтожили и перехватили 21 "украинский беспилотник" над Крымом (11 дронов), Белгородской (5 дронов), Брянской (3 дрона), Калужской (1 дрон) и Тульской (1 дрон) областями.

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В то же время губернатор Брянской области Богомаз заявил о пресечении попытки "киевского режима" совершить атаку с применением БПЛА.

"Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над территорией Навлинского района силами ПВО. Пострадавших и разрушений нет", – сообщил губернатор.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша заявил, что утром 30 января на окраине Калуги был уничтожен беспилотник. Его обломки упали на крышу нежилого здания. Возгораний и пострадавших нет, а на месте работают оперслужбы.

"Губернатор" оккупированного Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что силы ПВО сбили беспилотник над акваторией Черного моря в районе Бельбека. Спасательная служба города не фиксирует повреждения инфраструктуры.

Напомним, этой же ночью российские войска атаковали Украину дронами: враг запустил 35 беспилотников, 15 из которых были уничтожены.

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