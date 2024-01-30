БПЛА атакували 4 області Росії та окупантів у Криму

В РФ стверджують про збиття 21 начебто українського дрона.

Росіяни заявили, що їхня ППО в ніч проти 30 січня перехопила 21 нібито український безпілотник над окупованим Кримом і чотирма російськими областями.

Про це повідомило Міноборони РФ.

Стверджується, що російські засоби ППО вночі знищили та перехопили 21 "український безпілотник" над Кримом (11 дронів), Бєлгородською (5 дронів), Брянською (3 дрони), Калузькою (1 дрон) та Тульською (1 дрон) областями.

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Водночас губернатор Брянської області Богомаз заявив про припинення спроби "київського режиму" здійснити атаку із застосуванням БПЛА.

"Безпілотний літальний апарат літакового типу знищено над територією Навлинського району силами ППО. Постраждалих та руйнувань немає", – повідомив губернатор.

Губернатор Калузької області Владислав Шапша заявив, що вранці 30 січня на околиці Калуги було знищено безпілотник. Його уламки впали на дах нежитлової будівлі. Займань та постраждалих немає, а на місці працюють оперслужби.

"Губернатор" окупованого Севастополя Михайло Развожаєв повідомив, що сили ППО збили безпілотник над акваторією Чорного моря в районі Бельбека. Рятувальна служба міста не фіксує пошкодження інфраструктури.

Нагадаємо, цієї ж ночі російські війська атакували Україну дронами: ворог запустив 35 безпілотників, 15 з яких було знищено.

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