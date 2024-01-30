Россия ударила по Украине дронами: сколько беспилотников сбило ПВО

Силам ПВО не удалось сбить все дроны.

В ночь на вторник, 30 января, российские оккупационные войска ударили по Украине 35 беспилотниками "Shahed". Было уничтожено 15 ударных БПЛА.

Об этом сообщили в утренней сводке Генштаба ВСУ.

"Ночью российские оккупанты атаковали Украину 35 ударными БпЛА типа "Shahed-136/131". Силами и средствами противовоздушной обороны уничтожено 15 вражеских дронов", — говорится в строительстве.

Напомним, Воздушные силы предупреждали о беспилотниках "Shahed", вошедших в воздушное пространство Украины вечером 29 января. Тревога началась на юге, а затем постепенно распространилась на восточные, центральные и часть северных областей.

В частности, известно, что в Киевской области работала противовоздушная оборона. Было зафиксировано движение враждебных БПЛА в регионе.

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