Игнат рассказал о важности F-16 для Украины

Украинские Силы обороны значительно усилятся уже после получения первых современных истребителей F-16. Впрочем, для превосходства в небе нужно будет и дальше наращивать боевую авиационную мощь. Важно иметь комплекс средств.

Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире одного из телеканалов, пишет "NV".

"F-16, безусловно, помогут Украине в плане перехвата крылатых ракет и дронов. Безусловно, смогут в определенной степени отогнать российскую авиацию подальше и помочь нашим наземным войскам продвинуться в том или ином направлении. Также контроль воздушного пространства над морем, обеспечение свободы судоходства". Это важный вопрос: это и наш "зерновой коридор", — подчеркнул Игнат.

По его словам, вопрос укрепления обороны неба над Украиной является комплексным. Более того, говорит Игнат, благодаря этому "наземные операции можно будет проводить более уверенно и более эффективно".

"Мы серьезно усилимся первыми самолетами F-16 и будем наращивать свою боевую авиационную мощь — это и ПВО, и средства радиоэлектронной борьбы, чтобы добиться полного контроля над собственным воздушным пространством", — отмечает представитель Воздушных сил.

F-16 для Украины

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заинтриговал заявлением о F-16. По его словам, в 2024 году в украинском небе появятся эти самолеты, и российский агрессор это почувствует.

В свою очередь, в Пентагоне также назвали сроки поставок первых истребителей. В США рассчитывают, что Украина уже в текущем году получит первые американские истребители, а также соответствующую инфраструктуру и запасные части.

Между тем, ранее в Воздушных силах заявляли, что партнеры готовы предоставить F-16 ВСУ, но есть условие. В частности, следует завершить подготовительные работы. Также для передачи самолетов должны быть готовы пилоты.

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